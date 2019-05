Rockit Videomusic è la rubrica dedicata ai nuovi video, i più belli e freschi, quelli che ci hanno colpito di più negli ultimi giorni e che non potete proprio perdervi.

Any Other - Geography/diretto da Giulio Rasi

Any Other è il progetto musicale di Adele Nigro, e lo scorso settembre è uscito l'album "Two, Geography" a confermare lo stile e la personalità di questa giovane artista. Dal disco è tratto il brano "Geography" che ora ha anche un video che mostra una giornata qualunque di Adele e Nani, il suo cane. Ieri da Brussels è partito il tour europeo di Any Other che attraverserà Inghilterra, Olanda, Danimarca e Germania per concludersi tornando in Italia il 26 maggio al MI AMI Festival.

Coez - Domenica/diretto da Luca Lumaca

Coez ha da poco pubblicato il suo nuovo album "È sempre bello", prodotto come il precedente da Niccolò Contessa e anticipato dall'omonimo singolo che ha già conquistato il doppio Disco di Platino. Ora lancia un altro brano estratto dal suo ultimo lavoro, ovvero "Domenica", accompagnato da un video colorato ed estivo che in pochi giorni ha superato le 500 mila views piazzandosi all'ottavo posto nella classifica Tendenze di YouTube.

Daniele Silvestri - Scusate se non piango/diretto da Valerio Mastandrea e Giorgio Testi

Dopo l'esibizione al Concertone del Primo Maggio a Roma, Daniele Silvestri è tornato lo scorso venerdì col nuovo album "La terra sotto i piedi", nono lavoro in studio per il cantautore romano con cui celebra 25 anni di carriera. Anticipato da vari singoli tra i quali "Argentovivo", con cui ha partecipato al Festival di Sanremo aggiudicandosi il Premio della Critica, il disco contiene brani eclettici e anche molto movimentati, come l'ultimo estratto "Scusate se non piango" per il quale ha lanciato un video che è un vero e proprio cortometraggio, mentre è in giro per l'Italia con le presentazioni instore e si prepara per il tour nei palazzetti che partirà il prossimo autunno.

Elisa - Vivere tutte le vite (feat. Carl Brave)/diretto da Dan e Dav

Elisa ha lanciato lo scorso venerdì un nuovo singolo estratto dal suo ultimo album "Diari Aperti", uscito a ottobre: si tratta di "Vivere tutte le vite", presentato in una nuova versione realizzata insieme a Carl Brave, che l'ha registrata, prodotta e cantata con lei. Ad accompagnare il brano un lyric video animato (con montaggio e visual effects a cura di Colomovie) dove i due girano in scooter lungo le strade di Roma in una mappa colorata dalle frasi della canzone. Mentre Elisa è già da tempo in tour nei teatri italiani, Carl Brave annuncia che il suo "Notti Brave" sbarcherà in Europa con un tour di otto date nel mese di ottobre che toccherà anche Parigi, Londra e Berlino.

Murubutu - Nyx/diretto da Nicola Corradino

"Nyx" è un brano tratto dall'ultimo album di Murubutu "Tenebra è la notte ed altri racconti di buio e crepuscoli" , uscito lo scorso febbraio, e che racconta la divinità della notte, protagonista anche del video dominato da chiaroscuri e dal fuoco, "presentata come nume tutelare di una tribù di antica stirpe che riteneva di avere con la notte un legame privilegiato. Allo scadere di ogni ciclo cosmico si credeva la dea rispondesse al richiamo di una sciamana che la invocava per cambiare definitivamente il volto del mondo mondandolo dalle colpe dell’umanità". Con l'uscita del video Murubutu ha anche annunciato le date del tour estivo che partirà il 10 maggio da San Giuliano Terme (PI) e lo vedrà in giro per l'Italia fino alla fine di agosto.

