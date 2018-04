“10 HeartZ” è il concorso per realizzare progetti di residenza musicale nelle zone colpite dal sisma del 2016

“10 HeartZ” è un nuovo concorso che mira a realizzare progetti di residenza musicale in alcuni comuni della regione Marche colpiti dal sisma dell'agosto 2016: aperto a tutti coloro che risiedono nel territorio italiano e ammesso a contributo nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura (ed. 2017)” con il sostegno del MiBACT e di SIAE (con Arci Macerata, Arci Ancona e Kindustria come promotori), il progetto è destinato ad artisti di qualunque nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, siano essi singoli (musicisti, performer, dj, producer, etc.) o gruppi e formazioni (anche informali) di massimo 3 persone (in maggioranza di età inferiore ai 35 anni).





Per ‘residenza musicale’ si intende, come si legge nel bando, “una pratica fortemente relazionale di creazione artistica, un luogo di diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio”, e per essere ammessi a valutazione, i progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di componimenti musicali, brani, tracce audio, performance a carattere prevalentemente musicale o installazioni sonore. Le residenze dovranno concentrarsi sull'elaborazione dell’identità sonora dei luoghi coinvolti dal progetto “10 HeartZ”, traducendo in musica le storie, i paesaggi e il vissuto delle comunità colpite dal sisma. Il tema dei progetti dovrà dunque essere il territorio, inteso come luogo fisico in cui si concentra una comunità, con le sue diversità e le sue peculiarità, le sue tradizioni, i suoi personaggi e la sua storia: un mondo, da restituire attraverso la musica, prodotta con strumenti analogici o digitali.



I comuni interessati sono Camerino, Ussita, San Severino, Matelica e Visso, tutti in provincia di Macerata, che ospiteranno i cinque progetti di residenza selezionati, ognuno della durata di sette giorni, dal 15 al 22 giugno 2018. Tutti coloro che sono interessati a partecipare possono scaricare qui il modulo da compilare, che va inviato entro il 15 maggio, qui invece il bando completo. Per maggiori informazioni si può scrivere ad ancona@arci.it.

