Il sorprendente ritorno de I Cani: ascolta “Nascosta in piena vista”

Dopo “Aurora”, uscito nel 2016, Niccolò Contessa, anima del progetto musicale I Cani, ha deciso di osservare un lungo periodo di silenzio, rafforzato dalla cancellazione della pagina Facebook un anno fa, che spinse molti a pensare a qualche novità in arrivo e che invece si rivelò semplicemente per quello che era, una scelta. Ieri, a sopresa, è apparso un sito chiamato icani.band, e nella home solo una scatola tra le foglie e il riconoscibile marchio della 42 Records, etichetta che segue il progetto sin dal disco d’esordio. Ovviamente si sono scatenate mille voci, ed è iniziata a montare l’attesa per un nuovo brano, o comunque un qualche annuncio. Attesa che, per la gioia dei fan, è durata poco: I Cani sono tornati con “Nascosta in piena vista”.

I Cani "Nascosta in piena vista"

La canzone è tratta dalla colonna sonora del film “Troppa grazia” di Gianni Zanasi (regista col quale Niccolò Contessa ha già collaborato) con Alba Rohrwacher, Elio Germano e Giuseppe Battiston, che uscirà nelle sale il 22 novembre. Un’anticipazione dunque di quello che sarà l’original soundtrack del film, interamente curata da Contessa: un pezzo spaccacuore che segue quel mood che ormai conosciamo bene, dove l’elettronica diventa un mezzo minimale ed essenziale per comunicare sensazioni, l’essere inadatti, la solitudine e il mondo che continua a girarci intorno e a ispirarci a suo modo. Dopo questo sorprendente ritorno, non resta che aspettare l’OST completa, e visto che il film è di prossima uscita non ci sarà da attendere poi molto.

Tag: nuovo singolo