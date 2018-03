Andare ai concerti allunga la vita

Che andare ai concerti sia una bellissima esperienza non è certo un mistero, ma ora uno studio rivela che può anche allungarci la vita: così afferma Patrick Fagan, docente associato della Goldsmith’s University specializzato in scienza comportamentale, che ha condotto la ricerca commissionata da O2. In base ai dati raccolti, assistere a un concerto per venti minuti aumenta il benessere del 21%, e un precedente studio afferma che alti livelli di benessere possono allungare la vita di nove anni. Ai partecipanti sono stati forniti test psicometrici personalizzati e test di frequenza cardiaca, registrando un aumento dei sentimenti di autostima (25%), vicinanza agli altri (25%) e stimolazione mentale (75%) mentre assistevano a un concerto. Lo studio ha inoltre dimostrato che chi va ai concerti almeno una volta ogni due settimane, avrà più probabilmente felicità, appagamento, produttività e autostima ai massimi livelli.





Patrick Fagan ha così commentato i risultati: “La nostra ricerca ha mostrato il profondo impatto dei concerti sulla salute, la felicità e il benessere, e la chiave è nel farlo una volta ogni due settimane o con frequenza regolare. Combinando i nostri dati con la ricerca di O2, arriviamo al consiglio di un concerto ogni due settimane per aprire la strada a quasi dieci anni di vita in più”.

