I Giuda tornano dal vivo: un'occasione unica per respirare un po' di rock'n'roll

I Giuda non sono solo un'altra band romana: sono la band romana che sta portando alto il vero spirito del rock'n'roll. Circa un mese fa è uscito il nuovo singolo dal titolo programmatico "Rock'n'roll music", registrato completamente in presa diretta e su nastro, come richiedere la loro ricerca filologica del suono, per la label londinese Rise Above del leggendario Lee Dorrian (Napalm Death, Cathedral).

Se questo non dovesse bastarvi come biglietto da visita, leggete cosa dice di loro Phil King (Lush, Felt, Jesus And Mary Chain): "il loro concerto mi ha fatto fare una capriola all'indietro, ai tempi elettrizzanti in cui andavo a vedere concerti punk negli sgangherati pub di Londra. La loro energia travolgente sul palco mi ha ricordato quella degli AC/DC di quando li vidi nel 1975".

Oggi la band ha annunciato le prime date del tour, che li vedrà impegnati da maggio ad agosto su e giù per l'Italia. Vi consigliamo di non perderveli: insieme ai Bee Bee Sea, alta la bandiera del rock'n'roll italiano.

GIUDA - DATE CONCERTI

Domenica 6 Maggio 2018 – Rimini, Reunion Rimini

Sabato 19 Maggio – Bologna, No Glucose Festival @Mikasa

Sabato 2 Giugno 2018 – Mercato Saraceno (FC), Big Fish Day

Venerdì 8 Giugno 2018 – Legnago (VR), Sound Vito (+ Backyard Babies)

Venerdì 15 Giugno 2018 – Castelfranco Veneto (TV), Scopri il Borgo

Mercoledì 20 Giugno 2018 – Trevi (PG), Antifestival

Sabato 11 Agosto 2018 – Fordongianus (OR), Here I Stay Festival

