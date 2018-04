In vendita uno skateboard realizzato in collaborazione con Nick Cave

Nel 2015 Nick Cave ha collaborato con l’azienda australiana Fast Times per la realizzazione di uno skateboard, ispirato alla sua canzone “Nature Boy”. Ora è il momento di una nuova tavola: è infatti in vendita sul sito della società un nuovo skate, con artwork a cura di Chuck Sperry (come per il precedente), che riporta una frase tratta dal testo di “Heathen Child” dei Grinderman, progetto parallelo di Nick Cave fondato nel 2006 e sciolto nel 2011: “Hey little Moo Moo, light as a rainbow”.

La canzone, come si legge sul sito, “è stata scelta da Nick stesso per rappresentare la scena skate di Melbourne e la comunità di Fast Times”, e lo skate è in vendita qui al prezzo di 109,95 dollari. Nick Cave è stato protagonista in 500 sale cinematografiche in tutto il mondo lo scorso 12 aprile con la proiezione di “Distant Sky”, il film concerto che documenta la data di Copenhagen del tour di “Skeleton Tree”, e presto sarà possibile vederlo dal vivo in Italia, il 17 luglio al Lucca Summer Festival (prevendite qui).

Tag: curiosità