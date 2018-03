Samuel e Mannarino per la prima volta insieme: ascolta "Ultra Pharum"

Samuel e Mannarino sono certamente due artisti dal background differente, eppure hanno trovato un punto d’incontro da cui è nato un nuovo brano: “Ultra Pharum”, registrato nel Red Bull Studio Mobile e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Come scriveva Samuel qualche giorno fa sui social, “Cosa è successo in Sicilia lo scorso autunno? È arrivato il momento di iniziare a svelare qualcosa. Ho invitato Mannarino in questo viaggio oltre il faro. Appartiene ad un mondo molto diverso dal mio e volevo confrontarmi con lui proprio per questo. Cercare i linguaggi possibili tra le nostre differenze”. Gli faceva eco Mannarino scrivendo: “All’inizio c’è sempre la paura che la tua identità venga minata dall’altro, perdere ciò che è tuo. L’incontro è perdere qualcosa di tuo però è acquistare qualcos’altro che non avevi. Io ho approfittato di cose del suo mondo e lui ha approfittato di cose del mio mondo”. In un documentario sul “Making of” della traccia firmato da Francesco Lettieri, il cantante dei Subsonica spiega così la scelta di Castellammare del Golfo: "Ho scelto di scrivere in Sicilia, luogo di scambio tra etnie diverse che nel tempo ha generato una stratificazione culturale. Terra molto stimolante per creare”.





“Ultra Pharum” è un brano che parla di vita e che ha coinvolto varie persone incontrate durante la registrazione: dalla voce francese della cantante siciliana Benedetta di Pasquale al coro senegalese “La mano di Francesco”, passando per i tanti abitanti di Castellammare che in quei giorni sono passati per il Red Bull Studio Mobile.

