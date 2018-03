Tra i fumettisti contemporanei, Ratigher è uno di quelli che sa descrivere alla perfezione l’orrore della piccola quotidianità, della vita normale catapultata in contesti anormali, dell’assurdo che detta legge nel mondo razionale. "Trama" è la storia allucinata di due ragazzi che devono andare a un party della meglio gioventù borghese italiana e che - ahiloro - si ritrovano minacciati da un uomo deforme che, ecco, vorrebbe tanto andare alla festa pure lui. Bruno Dorella (Ronin, Bachi Da Pietra e mille altre band significative) per questo suo progetto solista a nome Jack Cannon decide dunque di raccontare "Trama" a modo suo, attraverso una musica che è folle e un po’ triste, proprio come la storia che vuole accompagnare. Sono due tracce di 19 e 14 minuti, che seguono più o meno fedelmente il saliscendi emotivo del graphic novel.

"1-4”" ha un inizio di rumori, parole in loop e canzoni in fast forward, un crescendo di impazienza e ossessione che poi evolve prima in un pezzo tribale e ritmato - una sorta di Clap! Clap! versione noise - e poi si trasforma in un post rock acustico, prima di esplondere in un finale rock alla Deftones. XLR ha un prologo tagliente come un acufene e uno svolgimento sbilenco in versione Tortoise. Nel mezzo, le voci di Matteo Sideri (Above The Tree) e dell’attore Marco Cavalcoli fanno il loro dovere: quello di dare vita alla trama di "Trama". Una colonna sonora molto bella per un fumetto bellissimo.