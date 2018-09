“Alluvioni” dei Semi d’Ortica è un disco di quelli che non si sentono più tanto, dal sound grezzo e poco trattato, deliberatamente sporcato e graffiato dalle chitarre. Non cerca finzioni artificiali di pulizia e regolarità, è un disco suonato chitarra, basso e batteria, essenziale, accompagnato da una voce femminile, anche questa poco trattata e ripulita, che ci si accorda bene, grida e sussurra a seconda dei momenti, a tratti ricorda la prima e più ingenua Maria Antonietta o la più attuale Mèsa.

Più o meno tutti i brani seguono lo stesso andamento, ugualmente elettrici e graffianti, a volte più energici e altri meno, ma sempre ugualmente diretti. Così la direzione è già abbastanza chiara dalla prima traccia, “Io non te”, e tutte le successive disegnano linee dello stesso contorno. Tra gli esperimenti più riusciti, “Nure”, torrente piacentino che attraversa Lombardia ed Emilia-Romagna e che rievoca ricordi, sensazioni ed esperienze personali e scorre tra rapide e spazi di acque chete.

L’acqua è l’elemento-conduttore di tutto l’album: fin dal titolo, “Alluvioni”, che dà la sensazione di essere invasi ed inondati dall’acqua, passando per quella del torrente Nure con il brano omonimo, sfociando nel mare con “Nave”, incantandosi osservando le gocce d’acqua sulle foglie (“Rugiada”).

Alla fine il disco lascia una buona impressione, spinge sempre forte, senza risultare comunque eccessivo né troppo confusionario. Da migliorare, forse, i testi, a volte troppo ermetici o troppo poco incisivi. Da questo punto di vista, lascia buoni spiragli l’ultimo brano, “Stanca”, che mette in mostra esercizi vocali e un testo interessante, pur rimanendo sempre concreto, personale e diretto. Per ora, un buon esperimento.