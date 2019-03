Fresh.music

Il produttore e beat-maker Fresh, al secolo Claudio Colucci, ritorna a farsi sentire con un nuovo album di inediti "Cookies For My Dog". Nonostante sia composto unicamente da sei tracce, il lavoro presenta la bellezza di dieci collaborazioni con artisti che provengono principalmente dalla scena rap e soul italiana. I riferimenti musicali del disco sono chiarissimi: si passa dal jazz al soul, dal rap sino all’R'n'B. A fare da base al tutto troviamo infatti sonorità black morbide e ben suonate, strutture musicali articolate tipiche del jazz e ritmiche che strizzano l’occhio al mondo dell’hip hop. Il disco nel complesso funziona, tuttavia sono da rivedere il contenuto testuale non troppo lineare (ancora mi chiedo il perché di quel "fanchiulo e fanchiudo" in "Fly Down") e la pronuncia inglese, che in alcuni brani lascia purtroppo a desiderare. Stiamo a vedere quale sarà la prossima mossa di Fresh.