“Reminore non è solo un accordo triste", come l'autore di “Gitano” dice nel suo pezzo omonimo (ovvero la traccia n° 4). Ed è vero, perché è anche molto altro. Questo lavoro d'esordio è un disco di stampo trap, scritto da un ragazzo che sta imparando cos'è la vita e che nel 2016 si è avvicinato all'hip hop fondando il collettivo File not found (con Angelo Kras), ma è altresì un lavoro che ampia lo spettro di argomenti che solitamente gli album di questo genere sciorinano, ed oltre alle ritmiche di rimando southern hip hop, contiene melodie elettroniche, elementi di RNB e incursioni più classiche che provengono dalle corde di una chitarra acustica.

Le sonorità particolari e ricercate sulle quali le parole di Reminore si posano e si muovono, incastrandosi perfettamente, portano ad un risultato più che discreto e celano un mondo musicale vario, con“Faccette” e “Maree” che valgono da sole l'ascolto. Reminore, ovvero Manuel Mariotti, pesarese classe 1998, parla ai giovani, come è giusto che sia, ma potrebbe piacere anche ad un pubblico anagraficamente più adulto di lui. Certo, deve e può sicuramente ancora crescere molto, ma mi sento di dire che oltre ad essere un accordo triste, il suo è anche un nome da tenere in mente perché sicuramente lo risentiremo.