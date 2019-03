"Real Estate / Fake Inverno" è davvero un bel titolo per un album, bisogna riconoscerlo ma, scusateci il gioco di parole, oltre alla titolazione c'è di più. Innanzi tutto c'è Sterbus, vecchia conoscenza dell'italico mondo musicale il quale, dopo anni e anni di gavetta, passati sul palco con tante band e artisti differenti, esce allo scoperto. E verrebbe da dire finalmente visto che realizza un disco intenso e interessante, certo non perfetto ma che trova, quasi subito, il proprio piccolo cantuccio vitale nel panorama attuale. "Razor Legs", ad esempio, è sicuramente una bella canzone, un po' tradizionale nella sua costruzione, un pezzo indie-rock di maniera ma a cui proprio non si può imputare alcun tipo di mancanza in senso di struttura e coesione interna.

Poi certo, come abbiamo anche detto precedentemente, non tutto funziona in "Real Estate / Fake Inverno". Si può dire che non tutte le diciassette canzoni che compongono il disco siano allo stesso modo ispirate e che forse, in sede di realizzazione, sarebbe stato un bene sfrondarne qualcuna, operazione che non avrebbe intaccato il valore finale dell'opera, anzi. Tuttavia, anche verso il "fondo" dell'album, con pezzi quali "Micro New-Wave" Sterbus dimostra, una volta di più, di che pasta sia fatto. Forse non brillerà per originalità ma non si può dire che sul palco non si senta a suo agio. Ecco perché ci dà l'impressione di non voler più scendere giù.