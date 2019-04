“Narko’$ Ep” è il primo omonimo lavoro dietro al quale si cela Rosario Magazzino, one man band pugliese.

Sebbene l’idea dei Litfiba mi fosse già balenata alla testa alla prima traccia “Lunga attesa”, che è in realtà una canzone dei Marlene Kuntz che Rosario ha potuto inserire nell’album grazie ad un’iniziativa promossa da Cristiano Godano, la conferma non tarda ad arrivare, il secondo pezzo in scaletta è, infatti, una cover della famosa band toscana.

Cinque tracce di cui due cover ed un remix, questo ep è un prodotto difficilmente inquadrabile, funge più da biglietto da visita, da scrigno personale per canzoni che hanno iniziato a far circolare il nome di Narko’$ esclusivamente su della playlist. Ma le coordinate artistiche sembrano essere ben chiare portando elementi distintivi di due della più importante rock band italiane, chi nella sua versione più post grunge-noise (I Marlene Kuntz), chi nella sua versione più hard ed influenzata dalle sonorità mediterranea (i Litfiba). Insomma, un prodotto oscuro, misterioso, autoprodotto, di derivazione totalmente autoctona, squarciato, a momenti, da potentissimi assoli di chitarra elettrica. Come se Kurt Cobain si fosse reincarnato nel corpo di Richard Benson.

Come il trailer di un bel film horror: mette un pochino d’ansia ma, sinceramente, lascia ben sperare. Stiamo a vedere.