Un po' di metal accattivante e visionario. "In The Air EP" è un assaggio del futuro primo album dei Noxilente, un lavoro che si muove tra un metal più legato alla tradizione del genere e sperimentazioni nuove. Atipico e leggermente straniante, ma decisamente molto interessante.

Questo primo ep dei Noxilente viaggia completamente libero nel mondo del metal, attraversando ogni sottogenere, offrendone un quadro ampio: dall'epic metal al death, dal nu metal al progressive, la band sembra essersi divertita a creare un mix musicale potente attraverso il quale poter mettere in luce le proprie notevoli capacità. Forse un lavoro un po' dispersivo con i suoi continui cambi di marcia repentini ed improvvisi che possono risultare a volte spiazzanti, ma in fin dei conti degno di nota e simbolo di grande talento, entusiasmo e fantasia e di molta carne al fuoco da utilizzare. Una piccola anteprima di qualcosa che potrà schiarirci meglio le idee riguardo questo gruppo nuovo, qualcosa che ha la possibilità di avere più collante tra un pezzo e l'altro e che ci si aspetta sia esplosivo come preannunciato da questi quattro brani.

Uno stile versatile che racconta un altalenarsi molto personale di speranze e paure e che prova a descriverlo, più che con le parole, con la musica, una musica sempre pronta a cambiare direzione, un po' come la vita.

Una band che, con qualche correzione, può regalarci tanto. E ora aspettiamo qualcosa di più corposo, che confermi questa prima impressione sui Noxilente.