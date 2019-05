Alessandro Donin nom de plume per Nularse è bravo, su questo non ci piove. Lo si capisce sin dalle prime battute di questo "Sospesi", album sicuramente interessante di "it-pop" piuttosto classico il quale però ha, al contempo, un grande pregio e un grande difetto: ovvero si può leggere e ascoltatore come un colossale "omaggio" o, per meglio dire, "tributo" alla lezione de I Cani. Infatti i rimandi a Niccolò Contessa sono plurimi e evidentissimi praticamente in ogni angolo del disco, a partire, per esempio, dalla seconda traccia, "Non cambierà". Tuttavia, come abbiamo precedentemente detto, Donin se non fosse così bravo com'è suonerebbe come uno dei tanti epigoni. E invece no. "Ruggine", la terza canzone, non è niente di nuovo dal punto di vista dello stile ma è un esempio perfetto di "it-pop" eseguita alla perfezione dall'artista veneto. Ecco allora che abbiamo finalmente tutti quanti capito la chiave di lettura ideale per interpretare questo album, tra le altre cose, prodotto benissimo: non è l'originalità a tutti i costi che Nularse persegue, ma l'affinamento della propria tecnica. Non sostanza, ma forma e la forma, va detto, è praticamente perfetta. Inoltre in quasi tutte le canzoni (a parte una flessione evidente nell'ultima parte del disco) i ritornelli sono praticamente tutti quanti killer: ti si appiccicano al cervello e si fa fatica a "scacciarli". Ma in fondo chi lo vuole davvero: siamo sempre affamati di buon pop di maniera, no?