Mr Come è un rapper originario di Potenza e della Basilicata e il suo album "Nisciun" è un concentrato di rabbia ed energia non catalizzate. Il disco è aperto da "Qui ed ora", un hip hop cantato in chiave quasi soul, con accenni di dialetto e un freestyle: si tratta di un flusso di coscienza che caratterizza praticamente tutte le otto tracce. "Dissalo" contiene tanta rabbia ma forse andrebbe meglio canalizzata. Anche il brano "Nisciun" risulta piuttosto confusionario: accenna a un'esperienza vissuta in carcere. "Tutti odiano" parla di antifascismo e libertà. Nel complesso i contenuti, gli argomenti e i messaggi impegnati non mancano.

Probabilmente bisognerebbe mettere un po' d'ordine, anche attraverso il miglioramento della produzione, in tutta questa energia caotica e straripante, che è anche il bello di Mr Come ma, come si dice, la potenza è nulla senza controllo. Forse in generale gli spunti più interessanti e originali del disco sono quelli in dialetto. Mr Come però potrebbe anche sfruttare il suo (bel) canto alternato al rap, visto che sembra funzionare bene nella prima canzone del lavoro: in effetti questa potrebbe essere una buona freccia da aggiungere al proprio arco.