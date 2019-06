Non perdiamo troppo tempo in inutili, quanto frustranti giri di parole: "Smarty Pants" di questo "Look Out! The Alligators Are Dead" è una diavolo di mina. Ecco, l'abbiamo detto e proprio così si potrebbe riassumere il nuovo album dei Liverpool Alligator Park. Ovvero un disco percorso da una genuina energia che tracima in un garage rock coinvolgente e appagante per l'ascoltatore, con pezzi che si susseguono uno dopo l'altro, tutti quanti suonati magistralmente e senza alcun tipo di sbavatura. Ci sono, ogni tanto, delle variazioni sul tema con qualche "scivolamento" in sonorità un pochetto più punk ma diciamo che il feeling à la The Hives è sempre quello (e meno male aggiungiamo noi). Il duo di Treviso infatti costruisce un discorso assolutamente convincente che certo non farà impazzire chi non è amante della "cultura" garage-rock ma in quest'ambito i veneti sono assoluti protagonisti. Tra l'altro, in pezzi come "Hey Sugar", i Liverpool Alligator Park si concedono anche delle gustose sortite in contesti musicali un po' più ampi: la parola "anthem" insomma non è poi troppo sbagliata da usare in tal senso. Ecco perché, al termine di questa nostra disamina, ci piace buttare lì una proposta: saremmo davvero curiosi di sentire il gruppo veneto in un contesto bello ampio, magari come band d'apertura di un nome grande del rock internazionale. In fondo osare e fare un po' gli spacconi, sempre a fin di bene, è molto garage no?