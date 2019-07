I Guernica non sono spagnoli ma provengono dalla prolifica e soleggiata Puglia, terra non solo di vacanze in mari splendidi e territori ricchi di storia ma anche di artisti davvero interessanti.

Questa formazione in particolare viene da Corato (BA) e ha all’attivo un solo singolo (“Fatti per farci”) prima dell’ep “Caos urbano”. Come si diceva, i quattro Guernica non sono spagnoli ma nel loro moniker hanno voluto cogliere quei tratti in comune tra la guerra civile che nella seconda metà degli anni ’30 piegò la Spagna (vista soprattutto con gli occhi lucidi e demistificanti del noto quadro di Picasso) e il veleno silenzioso che nei nostri tempi virtuali circola in maniera insospettabile e letale.

Con una proposta musicale che forgia le basi strumentali con l’anima del grunge dei ’90 e le parti vocali che flirtano con quel crossover che infiammava i primi anni del terzo millennio (con il cantante che spesso strizza l’occhio a Manuel Agnelli), i quattro pezzi dei Guernica parlano di un mondo allo sbaraglio (“più entri in questo mondo più ti senti perso, ma non preoccuparti te ne scorderai presto” da “Tutto un po’ porno”), un “mondo che implode su se stesso” (da “Caos urbano”) in cui ciascuno, consciamente o inconsciamente, si affida sempre a qualcosa (“che sia Dio o razionalità”) che crei le giuste illusioni per sopravvivere al “caos” che ci circonda (siamo “Fatti per farci”) e il cerchio si chiude con le fiamme de “L’odore dei miei geni” (che odorano anche di Verdena) preferendo bruciare anziché arrendersi e diventare parte di questo meccanismo alienante.

Quattro pezzi ruvidi e travolgenti, certo ancora molto legati agli artisti che ne hanno ispirato il cammino (ma in un esordio è più che giustificabile), in cui i Guernica riescono però già a puntare i loro fari dissacratori contro i loro demoni, che sono anche i demoni di un’intera generazione.

---

La recensione Guernica - Recensione - Caos Urbano di Doriana Tozzi è apparsa su Rockit.it il 15/07/2019