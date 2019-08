I Cafe Desordre sono un sushi ambientalista, una filastrocca birichina, una festa nell'armadio, una ballata malinconica e molto altro ancora. Suonano un folk cantautorale, un po' jazz un po' balcanico, e sono un quartetto veneto composto da 2 chitarre, sax e batteria ma qui ospitano anche basso, piano e tastiere, percussioni, tromba e trombone, oltre a una corista. La prima cosa che si intuisce ascoltando le nove canzoni dell'album "Sushi" è che questa band di Verona deve essere molto piacevole e divertente dal vivo.

Il sarcasmo e il ritmo della title-track aprono il disco con l'intenzione di far sorridere e soprattutto riflettere sul tema dell'ambiente, con un improvviso cambio di ritmo nella seconda parte del brano. Il jazz arriva con "Tre civette", rielaborando come spunto iniziale la famosa filastrocca "Ambarabà ciccì coccò". Con "La festa nell'armadio", invece, torna il folk e diventa balcanico, inventando un party immaginario tra indumenti nel guardaroba. "Nina" è una ballata dall'atmosfera sudamericana con una vena malinconica, mentre "Jamaica Cuba Mexico" spazia nel reggae e negli ultimi 45 secondi dell'album, in qualità di ghost track, rivela la sua vera "natura".

Le percussioni di "Breve storia di due voyeurs" accompagnano un storytelling irresistibile e impertinente che parla di vicini di casa, finestre, mogli, postini e "strani giochi"... Anche il videoclip fa sorridere (e ballare). "Posso essere te" e "Tutto quello che vedi" sottolineano il lato impegnato e intimista dei Cafe Desordre, mentre la marcia de "La sera di Natale" chiude il disco con un ultimo racconto sorprendente. La band di Verona suona molto bene e non ha bisogno di consigli. Ci si può augurare che con i prossimi progetti continui a stupire ancora, magari puntando sempre di più all'orecchiabilità e alla cantabilità dei brani.

---

La recensione Cafe Desordre - Recensione - Sushi di Francesco Carrubba è apparsa su Rockit.it il 06/08/2019