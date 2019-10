Se i Die Antwood fossero interprati dagli Elio e Le Storie Tese ne uscirebbe qualcosa di simile? No, Forse sto esagerando, ma la carica tribale unita all’ironia dei testi mi hanno subito rimandato a quest’allusione.

“Se si guardasse dall’alto il fosso che circonda la Fortezza Nuova si vedrebbe vagamente l’immagine di un cuore, infatti, è proprio da lì che nasciamo, sonorità provenienti da mondi culturali differenti che s’interfacciano in uno dei quartieri più antichi di Livorno che ieri come oggi vede passare volti di ogni forma e colore.”

È questa la storia fantastica dei Lola & The Workaholics, l’aspetto più strabiliante della formazione toscana è il suo saper assimilare all’interno di un contesto elettronico-dubstep influenze, allusioni differenti creando un ensemble stuzzicante ed originale come un mix di spezie creole. Prendiamo ad esempio “Curry Muffin”, una traccia cui titolo probabilmente gioca con i termini Raggamuffin e con l’ipotetica ricetta del famoso dolcetto inglese rivisitato in chiave New Delhi Style, manifesto esemplare della band, in grado di unire allusioni Giamaicane ed Indiane come solo nei sobborghi delle città di porto può avvenire, partendo dalla Jamaica di Livorno per poi spaziare sino allo ska e alla musica balcanica.

Un disco divertente che riesce a farci ragionare ballando.