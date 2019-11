Anima band

I milanesi Anima esordiscono sulla scena musicale con l'album "Il mondo dentro". I vari brani che lo vanno a comporre ci conducono in un lungo viaggio introspettivo, che solca un sentiero emozionale fatto di quegli alti e bassi che costellano la vita di ciascuna persona. Si racconta infatti di amori finiti, di altri sbocciati, fino a parlare della solitudine e della cattiveria alle quali troppo spesso veniamo condannati.

Alla fine di questo viaggio, per fortuna, torniamo a casa con un messaggio di speranza, con i ragazzi della band che ci invitano a non arrenderci dinanzi alle difficoltà della vita e di continuare a combattere per la nostra felicità. E fin qua, tutto nella norma. Purtroppo, però, non tutto è bene quel che finisce bene. Se dal punto di vista musicale tutto fila senza problemi, seppur senza virtuosismi o momenti di particolare interesse, le complicazioni emergono sul versante lirico. I testi, infatti, risultano piuttosto banali, con giochi di rime scontate ("il sole che colpisce il cuore con tutto il suo amore" etc. etc.) e stucchevoli cliché amorosi. Tuttavia, occorre dirlo, si tratta pur sempre di un album di debutto e basterà semplicemente correggere il tiro. L'invito è quindi quello di curare la componente testuale a favore di una maggiore ricercatezza (formale e contenutistica) della stessa.