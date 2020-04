Più anima, meno muscoli: è l’approccio che non ammette equivoci di questo giovane artista che sorprende per il calore e il colore dei suoni, per la dolcezza melodica. Il piano e il violino, protagonisti del disco, spogliano la musica dai compiacimenti e dagli strepitii tecnologici, restituendola, nuda, alla potenzialità degli strumenti veri; quello che si ottiene è un’opera di composizioni, di aperture melodiche, di suoni raffinati e ispirati. La musica di Alessio Sorbelli sembra una profezia rassicurante, una voce strumentale che conforta gli animi; si muove su spazi astratti, eterei come un’onda schiumosa in un sogno e non appare nostalgica ma sentimentale.

“Il mare” produce effetti pacati e contemplativi, “Rinascimentale” immerge in un’atmosfera lunare e magnetica, “Zerotrè” ci porta in una dimensione lenta ed ovattata, “Deserto barocco” e “Rinascita” fluttuano in un incanto fluviale. Questo album di musica nuda, senza testi né voce, è una vertigine di magia che descrive l’armonia del mondo.

E allora ci piace l’ascolto di “Maya”, un piccolo album in cui l’arte si fa sogno spingendoci in una dimensione magica che è ormai scomparsa dalla nostra realtà quotidiana.