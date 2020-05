Cresciuto tra musica classica e cantautorato italiano di spessore, Iskra (al secolo Daniele Mangano) mette in una valigia tutte le precedenti esperienze artistiche, i suoi ascolti e parte alla volta della Bulgaria. Da Sofia, arriva il suo nuovo disco, un'autoproduzione intitolata “Controcorrente” e registrata al Pacific Studio Record.

Nove brani che suonano in assetto full band, rispecchiando in pieno i parametri artistici che hanno caratterizzato la fase di crescita del musicista d'origine siciliana: già nel titolo è possibile ricordare “Smisurata Preghiera” di Fabrizio De André, ed allargando l'orizzonte è possibile ritrovare echi di Jannacci, Gaber e Rino Gaetano. Concept album composto da brani ad alto coefficiente autorale: il filo rosso che lega le nove composizioni è quello che più ci appartiene, ossia la vita raccontata in tutte le sue forme, contraddizioni e perplessità. Il risultato è un ascolto sicuramente piacevole e che evade la prova senza clamorosi scivoloni.

Una buona base per crescere, sfruttando la distanza dall'Italia ed il vivere in una realtà totalmente diversa come marcia in più per raccontare le proprie storie: Iskra nella sua internazionalità tutta italiana può avere qualcosa di importante da comunicarci.