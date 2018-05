I Baustelle annunciano le date del tour estivo

Dopo una fortunatissima serie di date nei club nel mese di aprile, che ha fatto registrare diversi sold out, i Baustelle si preparano a girare l’Italia anche quest’estate: a luglio partirà infatti la tranche estiva del tour “L’amore e la violenza vol. 2”, in cui stanno presentando dal vivo il loro ultimo album uscito lo scorso 23 marzo per Warner Music.

Il tour estivo farà tappa in location suggestive scelte appositamente come cornici di un nuovo viaggio musicale, e presenterà una scaletta diversa rispetto a quella eseguita nei club, con l’inserimento di alcune novità e sorprese e con i classici del repertorio della band che affiancheranno i brani dell’ultimo disco. “È un periodo di grande vitalità”, racconta Bianconi, “scrivere un disco come “L’amore e la violenza vol. 2” è segno che siamo in forma e abbiamo ancora voglia di dire cose. Rispetto alla tournée teatrale dell’anno scorso, nel tour nei club ho visto molti più ventenni e questo è un segnale positivo per una band che è in circolazione ormai da due decadi. La cosa mi colpisce e mi gratifica. Se sei capace di rinnovare la tua platea e di conquistare anche gli strati più giovani della popolazione, significa che rimani vivo”.



Sul palco, in questa nuova serie di appuntamenti, la stessa formazione del tour nei club: oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano De Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre). Di seguito, tutte le date finora confermate, qui maggiori info e prevendite.

Baustelle - Tour estivo “L’amore e la violenza vol. 2”

13 Luglio - Brescia - Piazza Della Loggia - Brescia Summer Music 2018

14 Luglio - Verucchio (RN) - Sagrato della Chiesa - Verucchio Festival

17 Luglio - Firenze - Piazza Ss Annunciata - Festival Musicart

20 Luglio - Bollate (MI) - Villa Arconati

21 Luglio - Cervignano Del Friuli (UD) - Parco Europa Unita - Festival Onde Mediterranee

28 Luglio - Locorotondo (BA) - Masseria Mavù / Locus Festival

30 Luglio - Roma - Cavea - Auditorium Parco della Musica

