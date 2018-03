Guarda il trailer del programma di Brunori Sas su Rai3

"Essere sempre giovani, sani e belli è diventato un imperativo. Dove ti giri ti giri non hai scampo: la salute è la prima cosa". Così inizia il trailer del programma di Brunori Sas "Brunori sa", che andrà in onda a partire dal 6 aprile su Rai3.

Il programma girerà attorno a 5 macro-temi: la casa, il lavoro, la salute, le relazioni e la spiritualità, che il cantautore discuterà di puntata in puntata con ospiti provenienti sia dal mondo musicale che da altri ambienti.

Brunori Sas, ospite di Manuel Agnelli nella trasmissione "Ossigeno" ha dichiarato, forte della sua brillante ironia, che la sua sarà: “Una trasmissione bellissima: un capolavoro! Mi aspetto il 74% di share!”. Si preannuncia una serie di appuntamenti imperdibili in cui saremo guidati dall'acuta analisi di Brunori Sas nello sviscerare temi di fondamentale importanza. Questo trailer suggerisce che nel corso della prima puntata si inizierà a discutere di salute e infatti, come ricorda saggiamente il cantautore catanese: "La salute è la prima cosa"

