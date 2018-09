La Mia Generazione Festival è l’evento di Mauro Ermanno Giovanardi dedicato agli anni ‘90

Mauro Ermanno Giovanardi ha pubblicato nel settembre del 2017 “La mia generazione”, album contenente 13 cover di celebri brani italiani degli anni ’90, alcuni reinterpretati con artisti come Manuel Agnelli, Emidio Clementi e Cristiano Godano. Per continuare a omaggiare quell’epoca, con l’intento di “contribuire alla conoscenza della stagione musicale degli anni ‘90 e condividere con chi li ha vissuti e con chi è più giovane quel fermento artistico e culturale che ha animato LA MIA GENERAZIONE”, la storica voce dei La Crus lancia La Mia Generazione Festival, evento di cui è direttore artistico che si svolgerà ad Ancona dal 13 al 16 settembre, ad ingresso gratuito, e che vedrà la partecipazione di ospiti che hanno inciso sull’estetica, sull’etica e sul gusto di quel periodo, dai Marlene Kuntz a Ginevra Di Marco e Cristina Donà.

La manifestazione, organizzata dal comune di Ancona, avrà luogo principalmente presso La Mole Vanvitelliana, che diventerà una sorta di “factory” dove si alterneranno momenti di incontro e dibattito con alcuni tra i maggiori protagonisti del panorama musicale e discografico italiano, e performance live costruite appositamente per il festival. L'evento si svilupperà come un’esperienza immersiva nello spirito di quegli anni: come si legge nella presentazione, “ci sarà certamente musica, ma anche l’atmosfera del clubbing, la sperimentazione, il dialogo senza filtri tra artisti e pubblico che sarà scambio e divertimento”, per un festival che non sarà semplicemente “un “amarcord” ma un evento contemporaneo, fatto di performance coinvolgenti che partono da un passato abbastanza recente per ispirare il futuro, per tenere le cose buone del passato e farle evolvere per lasciare nuovi segni”. "Grazie ad un lavoro collettivo, si crea ad Ancona un grande momento di spettacolo e cultura" – ha detto l'assessore alla cultura Paolo Marasca – "ma anche di riflessione sul presente e futuro della musica, del sistema musicale italiano, dei tanti ragazzi che di musica vogliono e hanno il diritto di vivere".



Di seguito il programma completo del festival, per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@lamoleancona.it.

La Mia Generazione Festival - Programma

Giovedì 13

h. 17:30, Canalone Spanditori

MARKET DEL VINILE

a cura di Zamusica

h. 18:30, Canalone Spanditori e Sala Boxe

APERTURA HIP NIC VISUAL ART AREA

a cura di HiP NiC in collaborazione con Annaclara Di Biase e NER.TO

h. 19:00, Magazzino Tabacchi

GUIDO HARARI/MEMO BOX

GLI SGUARDI DI UNA GENERAZIONE

inaugurazione della mostra di Guido Harari

sonorizzazioni di Umberto Palazzo

h. 21:30, Spazio Cinema

VEDERE LA MUSICA, ASCOLTARE LE IMMAGINI

Conversazione con Guido Harari, a cura di Luca Valtorta

h. 22:30, Canalone Spanditori e Lazzabaretto

HIP NIC CULT

dj set special guest Umberto Palazzo

Venerdì 14

h. 17:30, Canalone Spanditori

MARKET DEL VINILE

a cura di Zamusica

Dalle h. 17:30, Canalone Spanditori e Sala Boxe

HIP NIC VISUAL ART AREA

a cura di HiP NiC in collaborazione con Annaclara Di Biase e NER.TO

Dalle h. 17:30 alle h. 00:00, Magazzino Tabacchi

GUIDO HARARI/MEMO BOX

GLI SGUARDI DI UNA GENERAZIONE

mostra di Guido Harari

h. 17:30, Sala Boxe

FARE MUSICA OGGI

tavola rotonda sui temi della musica dal vivo

h. 18:00, Lazzabaretto

Luca De Gennaro

dj set

h. 19:00, Sala Boxe Omero

LA MIA GENERAZIONE SI RACCONTA

a cura di Carlo Chicco

con: Stefano Senardi, Federico Guglielmi, Vittoria Burattini, Cristina Donà e Mauro Ermanno Giovanardi

h. 21:30, La Corte

VENERDÌ DI VEDERE; TRE (SET) DI TRE

con: Mara Redeghieri, Ginevra Di Marco e Cristina Donà

h. 23:45, Spazio Cinema

A QUASI MEZZANOTTE UN FILM

sonorizzazione della pellicola

"La poesia della scienza" (filmati di Painlevè)

con i Marlene Kuntz

h. 01:00, La Corte

GOD IS MY DJ

Adrian Sherwood

dj set

Sabato 15

h. 17:30, Canalone Spanditori

MARKET DEL VINILE

a cura di Zamusica

Dalle h. 17:30, Canalone Spanditori e Sala Boxe

HIP NIC VISUAL ART AREA

a cura di Hip Nic in collaborazione con Annaclara Di Biase e NER.TO

Dalle h. 17:30 alle h. 00:00; Magazzino Tabacchi

GUIDO HARARI/MEMO BOX

GLI SGUARDI DI UNA GENERAZIONE

mostra di Guido Harari

h. 17:00, Sala Boxe

FARE MUSICA OGGI

tavola rotonda sui temi della musica dal vivo

h. 18:00, Lazzabaretto

Rachele Bastreghi

Selezione musicale

h. 19:00, Sala Boxe Omero

LA MIA GENERAZIONE SI RACCONTA

a cura di Carlo Chicco

con: Luca De Gennaro, Raiz, Francesco Magnelli, Francesco Paolo Chielli, Cristiano Marcelli, Valerio Soave e Luca Valtorta

h. 21:30, La Corte

LA MIA GENERAZIONE TOUR

Mauro Ermanno Giovanardi in concerto feat. Ginevra Di Marco, Raiz, Cristiano Godano, Edda, Eva Poles, Mara Redeghieri e Rachele Bastreghi

h. 23:45, Spazio Cinema

QUASI A MEZZANOTTE UN FILM

sonorizzazione della pellicola

"La signorina Else" a cura dei Marlene Kuntz

h. 01:00, Piazza del Plebiscito - Ancona

GOD IS MY DJ

Almamegretta Dub Box

live

Daddy G (Massive Attack)

dj set

Domenica 16

h. 17:30, Canalone Spanditori

MARKET DEL VINILE

a cura di Zamusica

Dalle h. 17:30, Canalone Spanditori e Sala Boxe

HIP NIC VISUAL ART AREA

a cura di Hip Nic in collaborazione con Annaclara Di Biase e NER.TO

h. 19:30, Magazzino Tabacchi

GUIDO HARARI/MEMO BOX

GLI SGUARDI DI UNA GENERAZIONE

Finissage mostra di Guido Harari

Presto tutti gli aggiornamenti qui

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno negli spazi interni della Mole.

Tag: festival