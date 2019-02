Diciamo la verità: non è che i Triomanzana potessero fare di più in questo loro album "Nomads of Rumba". Già perché il loro genere di appartenenza, ovvero la musica etnica strumentale di ascendenza "chitarristica" in realtà non è che lasci molti spazi dove inventare qualcosa di nuovo. Chiaro ed evidente che tendendo al massimo i confini di questo "settore" si potrebbero tirare fuori delle cose anche molto nuove e fresche, ma non è questo il desiderio dei Triomanzana. Infatti il gruppo veneto, in pezzi come "Diablo Royo" o "Havana" si prefigge come obiettivo quello di realizzare pezzi suonati molto bene, registrati in modo decoroso e di dare una certa sostanza alla loro proposta musicale "rientrando bene nei ranghi e stando dentro i margini".

Infatti "Nomads of Rumba" è una concreta presa di posizione nel rispettare le regole di un genere e di un certo ben determinato settore musicale. Se lo amate indosserete quest'abito alla perfezione: altrimenti, la cura sartoriale per la musica, vi starà stretta. E inizierete ad avvertire quel prurito un po' così sulla schiena che non vi darà pace.