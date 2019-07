Un bel dischetto estivo e scanzonato (anzi “skanzonato”) per l’esordio degli Skaosss, che dopo una gavetta come cover band di canzoni beat degli anni ’60 e ’70 riarrangiate nel loro tipico stile in levare, hanno sfornato “Ci trovi sulla playa”, nove tracce composte da sette inediti, una inevitabile cover (“Rock’n’Roll Robot” di Alberto Camerini) e un’intro esilarante, con un bimbo che canta e ci introduce al ritornello della title-track, accompagnato solo dalla tastiera.

Un clima diffuso di allegria sfrenata, insomma, ambientato su spiagge di Sardegna soleggiate, in cui però trovano spazio anche brani che affrontano l’attualità in maniera sempre leggera ma non priva di pungenti critiche, soprattutto contro una classe politica che fa solo venir voglia di lasciare questo “Paese dei Balocchi” e “Andar via”, ora che perfino “Quelli Dellarai” ci hanno fregato mettendo il canone in bolletta e, “pure se la RAI è una merda” e non guardi la TV, devi pagarla.

Quello che però gli Skaosss cantano più volentieri è tutto quello che avviene su quella “playa” sarda nei mesi caldi dell’anno, fatti di goffi tentativi di approccio che non vanno in porto (“Non succederà”), ma anche di passioni che sbocciano al tramonto, di birre e di feste con gli amici.

Musicalmente c’è ben poco da dire, perché gli Skaosss hanno le idee chiare e non intendono discostarsi in maniera rilevante dallo ska-punk melodico in voga dalla fine degli anni ’90. Il loro stile comunque vira soprattutto verso il surf e il rock’n’roll e al posto dei consueti fiati utilizzano un più moderno synth elettronico, che spesso sorregge i brani ancor più delle chitarre.

Un disco tutto da ballare, per accompagnarci lungo l’estate e oltre.

---

La recensione SKAOSSS - Recensione - Ci trovi sulla Playa di Doriana Tozzi è apparsa su Rockit.it il 19/07/2019