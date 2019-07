Avete presente l'iconica frase, ben presto diventata un meme di grande successo, del buon Piccolo, uno dei guerrieri più conosciuti di Dragon Ball, all'arrivo di un nuovo nemico all'orizzonte?: "Ma ha un'aura potentissima!". Ecco, traslando il significato al mondo della musica e, segnatamente, all'ambito dell'arpeggio e delle chitarre, la frase del namecciano è perfettamente in grado di descrivere "Fremor Arborum" (titolo bellissimo per altro) di Pino Nuvola. Nuvola infatti è un artista che sa fare vere e proprie meraviglie con la chitarra in mano, come testimoniano i pezzi qui contenuti a partire proprio dalla prima traccia, "Plenilunio" che è già una chiarissima dichiarazione di intenti. Qui infatti ci si muove entro coordinate precise e ben caratterizzate, con composizioni piuttosto classicheggianti per chitarra, in cui Pino Nuvola riesce a trasmettere grande, grandissimo pathos all'ascoltatore. Va però detto, e qui forse è l'unica vera e propria "critica" che si può muovere a tale lavoro, che pochissime volte si rimane veramente sorpresi: si è ammirati per le trovate stilistiche del chitarrista veneto, ma quell'effetto "wow" di cui tanta musica, oggi come ieri, è alla ricerca qui viene a mancare. Tuttavia, per dare un giudizio più complessivo, questo album è davvero di alta qualità: un vero e proprio toccasana in mezzo al chiacchiericcio moderno e consigliatissimo da ascoltarsi sia sulla Terra che Namek

---

La recensione Pino Nuvola - Recensione - Fremor Arborum di Mattia Nesto è apparsa su Rockit.it il 29/07/2019