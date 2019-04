Il Bollettino del venerdì è la rubrica di Rockit con tutte le uscite discografiche di oggi e degli ultimi giorni, per non perdersi nemmeno una novità.

Sick Tamburo - Paura e l'amore

Anticipato a marzo dal singolo "Puoi ancora", esce oggi "Paura e l'amore", quinto lavoro in studio dei Sick Tamburo. Fuori per La Tempesta Dischi, il nuovo album della formazione nata dall’incontro tra Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani è composto da nove brani che esplorano il rapporto tra due sentimenti contrastanti, perché "Sotto al passamontagna, che in qualche modo è proprio l'immagine della paura, c'è sicuramente l'amore". I Sick partiranno presto in tour e il 25 maggio porteranno le nuove canzoni su uno dei palchi del MI AMI Festival.

Levante - Andrà tutto bene

Esce oggi per Warner Music il nuovo singolo di Levante, "Andrà tutto bene", un concentrato di pop sospeso tra ballata e una carica emotiva in crescendo, un racconto sul presente per riallacciarsi al passato e sperare ancora in un altro futuro possibile. Levante torna dopo tre dischi e due libri con un pezzo che si inserisce appieno nel suo stile e che certamente sarà in scaletta nel suo tour nelle arene storiche italiane quest'estate.

Motta - Verranno a chiederti del nostro amore

Dopo "La canzone dell'amore perduto" nella versione di Colapesce e "Inverno" reinterpretata dai Ministri, arriva oggi una nuova anticipazione di "Faber Nostrum", il disco tributo a Fabrizio De André che uscirà il 26 aprile e che vede la partecipazione di tanti artisti della scena italiana. Si tratta di "Verranno a chiederti del nostro amore", scelta da Motta perché "uno dei brani più liberi e più belli della storia della musica italiana". Il tour estivo del cantautore toscano prenderà il via il 25 maggio al MI AMI Festival, dove porterà il suo inconfondibile stile facendoci cantare sotto palco.

Deproducers - DNA

Dopo "Planetario" e "Botanica", esce oggi per Ala Bianca/Warner Music un nuovo capitolo del progetto dei Deproducers Musica per Conferenze Scientifiche: Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia si concentrano stavolta sul "DNA", e acquistano come frontman d'eccezione il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani. Un racconto tra scienza e poesia, tra musica ed evoluzione, per riscoprire il fascino misterioso della vita.

Dola - Mentalità

"Mentalità" è l'album di debutto di Dola, trentenne della provincia laziale che firma i suoi brani con Leonardo Milani (MNTL) e che si è fatto conoscere coi singoli "Shampoo", "Lil Pump" e "Supermercato". Fuori per Undamento, questo disco è una miscela di pop, ballate, chitarre, beat ed elettronica, e potremo ascoltare tutti i brani dal vivo il 24 maggio al MI AMI Festival.

Ernia - 68 (Till The End)

Ernia lancia oggi una speciale riedizione di "68", il suo ultimo album uscito lo scorso settembre: un doppio cd (disponibile anche in versione LP dal 12 aprile), uno con le dodici tracce del disco e l'altro con sette brani inediti, con i featuring di Nitro, Lazza e Chadia Rodriguez e la produzione affidata tra gli altri a Marz, Zef e Mr Monkey. Un cofanetto che celebra il successo dell'album, entrato direttamente al vertice della classifica FIMI/GFK dei dischi più venduti e seguito da un tour sold out nei principali club italiani.

Mana - Seven Steps Behind

Dopo diversi lavori come Vaghe Stelle, Daniele Mana ha scelto come moniker il suo cognome e presenta oggi il suo debut album "Seven Steps Behind", fuori per Hyperdub e anticipato dal singolo "Solo". A due anni dall'EP "Creature", Mana torna con un disco dove l'elettronica si incrocia con piano, flauto e archi, mescolando la sua voce con beat e campioni, per un risultato decisamente avvolgente.

Fulminacci - Una sera

Martedì 9 aprile uscirà l'album di debutto di Fulminacci, "La vita veramente" (Maciste Dischi/Artist First), anticipato dall'omonimo singolo e da "Borghese in borghese". Pochi giorni fa un nuovo assaggio dell'esordio del giovane cantautore romano, ovvero "Una sera", brano malinconico e morbido che mette ancora più a fuoco il suo stile, nell'attesa di asoltare il disco e vederlo dal vivo il 24 maggio al MI AMI Festival.

En?gma - Booriana

"Booriana" è il nuovo disco di En?gma con cui il rapper sardo torna a lavorare insieme al produttore Kaizén. Fuori oggi, l'album vede la partecipazione di Shade, Emis Killa, Ghemon, Inoki Ness, Claver Gold, Tormento e Anagogia, per un lavoro definito "la tempesta perfetta di En?gma, il trambusto che mette ordine, il disco della maturità".

Wasa - Corteccia

"Corteccia" è il nuovo EP dei Wasa, registrato, mixato e masterizzato da Pioggiadanza Produzioni e fuori per Non Ti Seguo Records, Blessedhands records, Longrail Records e Fireflies Fall. Per la band milanese cinque tracce tra screamo ed emocore per un tuffo energico tra i pensieri.

Tropea - Perdu à Singapour ASMR

"Farci una cover da soli in francese e cinese con inserti ASMR? Pourquoi pas?": così i Tropea sul nuovo singolo "Perdu à Singapour ASMR", uscito il primo aprile per Onion Music. La presa originale della band milanese colorerà anche il MI AMI Festival il 25 maggio, tra verde, morbidezze e variazioni pop.

