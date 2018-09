Ascolta “Sinatra”, il nuovo album di Gué Pequeno

A poco più di un anno da “Gentleman”, uscito nel giugno del 2017 in tre diverse versioni, Gué Pequeno torna oggi col nuovo album “Sinatra”, fuori per Island Records/Universal Music Italia in collaborazione con BHMG.

Gué Pequeno "Sinatra"

Dopo il singolo per l'estate "Lungomare Latino" con Willy William e la pubblicazione del suo primo libro "Guérriero", Gué Pequeno torna con un disco ricco di featuring, da Capo Plaza a Sfera Ebbasta e Frah Quintale, anticipato la scorsa settimana dal singolo “Trap Phone” che ha già raccolto quasi 3 milioni di streaming su Spotify. Gué Pequeno presenterà il nuovo album "Sinatra" in una serie di date instore a partire da oggi, di seguito tutti gli appuntamenti finora confermati.

Gué Pequeno - Sinatra Instore Tour

14 settembre – Como – Frigerio Dischi – ore 15:00

14 settembre – Milano – Mondadori – ore 18:00

15 settembre – Genova – Feltrinelli – ore 14:30

15 settembre – Torino – Mondadori – ore 18:00

16 settembre – Brescia – Mondadori – ore 15:00

16 settembre – Padova – Mondadori – ore 18:00

17 settembre – Firenze – Galleria del Disco – ore 15:00

18 settembre – Roma – Discoteca Laziale – ore 15:00

18 settembre – Frosinone – Mondadori – ore 18:00

19 settembre – Bari – Feltrinelli – ore 14:30

19 settembre – Lecce – Mondadori – ore 18:00

20 settembre – Napoli – Feltrinelli – ore 15:00

20 settembre – Salerno – C.C. Maximall – ore 18:00

21 settembre – Varese – Varese dischi – ore 15:00

21 settembre – Limbiate – C.C. Carrefour – ore 18:00

22 settembre – Modena – Feltrinelli – ore 15:00

22 settembre – Bologna – Feltrinelli – ore 18:00

23 settembre – Rizziconi (RC) – C.C. Porto degli Ulivi – ore 17:30

24 settembre – Messina – Feltrinelli – ore 15:00

24 settembre – Catania – C.C. Centro Sicilia – ore 18:00

25 settembre – Palermo – Mondadori – ore 17:00

26 settembre – Perugia – C.C. Quasar Village – ore 17:00

27 settembre – Cagliari – Feltrinelli – ore 17:00

