"Rock' n' roll will never die", motto o missione di un'intera vita per molti, titolo di canzoni o album per altri, diventa un vero e proprio manifesto artistico anche per Marco Patrignani, che ha deciso di intitolare così il suo lavoro solista pubblicato nel 2018, dopo la chiusura del percorso intrapreso alla guida della sua band, i Sysma. In tutti i brani è il rock' n' roll puro ad essere al centro, con suoni e cantato volutamente 'sporchi', ed accenni continui alla provocatoria sfacciataggine dell'attitudine punk ma anche all'irriverenza del rock anni '50, fino alla new wave, con i suoi beat acuminati.

Patrignani è autore dei testi, voce e polistrumentista, mettendo in questo progetto tutto un mondo, con relativo immaginario specifico – che ripercorrono quasi mezzo secolo di storia della musica moderna - per riverire le influenze sonore del suo passato e farne rivivere la potenza evocativa ed immortale. Sarebbe solo da migliorare la pronuncia dell'inglese, a tratti, per così dire, poco autentica. Dopo dodici canzoni inedite, più o meno tutte legate da elementi ricorrenti, arriva un'alienante cover di “Into the Groove” di Madonna in versione synth-punk, che chiude lasciandomi la curiosità di ascoltare altri esperimenti simili a quest'ultimo.